Jackson Browne, un nuovo singolo nonostante sia risultato positivo al Covid19.

E’ uscito “A Little Soon To Say” un nuovo brano del celebre cantautore statunitense Jackson Browne. La traccia è però una B-side del singolo “Downhill From Everywhere” canzoni che verranno incluse nel nuovo album che uscirà informato Cd e vinile, il prossimo 29 Maggio su etichetta Inside Recordings.

Browne, pilastro della scena folk americana, nonché presente nella Hall of Fame, sarebbe dovuto partire in tour da metà maggio con un altro esponente di spicco della scena statunitense anni 70 e cioè James Taylor ma i suoi piani hanno subito un brusco, almeno per ora, arresto: Jackson Browne è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso cantautore, oggi 71 anni, che ha dichiarato di aver contratto il virus dopo un viaggio a New York all’inizio del mese di marzo. «Mi sono messo in quarantena immediatamente dopo essermi sentito male, prima degli ordini di quarantena obbligatori, perché devi presumere di avere contratto il virus e che in qualche modo potresti facilmente trasmetterlo a qualcun altro» ha dichiarato il musicista ai tabloid americani. E ha colto l’occasione per lanciare anche un appello: «Non vi è alcuna garanzia che, siccome siete giovani, non sarete colpiti».

“A Little Soon To Say” è un brano, che potete ascoltare in streaming, scritto prima che scoppiasse la pandemia da coronavirus che rapidamente ha coinvolto il mondo intero, anche gli Stati Uniti che inizialmente aveva sottovalutato la cosa.

Da sempre noto per il suo impegno nell’attivismo sociale ed ambientale “A Little Soon To Say” è una canzone ispirata sia all’ambiente e che alla generazione odierna: gli studenti di Parkland, Greta Thunberg, tutti questi giovani che si sono fatti sentire in maniera molto esplicita gridando “Non state facendo nessun tentativo reale per cambiare le cose, come fate a lasciare tutto questo casino alle generazioni future?”

