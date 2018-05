Fatoumata Diawara ha annunciato il suo nuovo album “Fenfo”, traducibile con “qualcosa da dire”, il 25 maggio su 3eme Bureau/Wagram. L’album segue il successo dell’album di debutto, “Fatou”, disco prodotto da Diawara e Matthieu Chedid aka -M-, registrato in Mali, Burkina Faso, Barcellona e Parigi. L’uscita del disco è stata anticipata dal primo singolo e video ‘Nterini’

Il video del brano è stato diretto dalla fotografa e artista contemporanea etiope Aida Muluneh*. Come la stessa artista spiega, ‘Nterini’ è una canzone sulla sofferenza di due innamorati costretti a vivere distanti: il mio amore, il mio compagno è andato via e non mi scrive più. Lo amo nonostante tutto, e mi manca ogni giorno. Voglio sentire il mio amato; altrimenti non dormirò bene la notte.

Riconosciuta come una delle rappresentanti più importanti della musica moderna africana, Fatoumata Diawara, con il suo nuovo album “Fenfo”, raggiunge nuove vette artistiche. Audace e sperimentale, ma al contempo legato alle sue radici, “Fenfo” è un album che definisce l’artista come la voce delle giovani donne africane – orgogliose delle loro origini, ma con una visione ampia e universale verso il futuro.

I musicisti africani che accompagnano Diawara – Pascal Danae alle chitarre acustiche e elettriche, Etienne Mhappe al basso – sono raggiunti da altri importanti artisti tra cui il celebre artista malese di kora Sidiki Diabaté, l’autore francese Matthieu Chedid – che oltre a co-produrre l’album suona chitarra e organo – e il bravissimo violoncellista Vincent Segal, presente in due brani.

Chedid, vera superstar in Francia, ha recentemente vinto il premio come best world music album a Les Victories de la Musique per il suo progetto Lamomali, che vedeva partecipe fra gli altri proprio Fatoumata.

Le composizioni presenti in “Fenfo”, coprono la gamma dei vari stili africani, moderno e antico, dal blues lento di ‘Kokoro’, al funk di ‘Negue Negue’, passando per l’afro-pop sincopato di ‘Ou Y’an Ye’. Ballate più dolci – ‘Mama’ – si uniscono a suoni più rock come in ‘Bonya’. Il groove ipnotico della title track si contrappone ai ritmi più allegri di ‘Dibi Bo’. La più intima ‘Don Do’, infine, si muove nella semplice ma evocativa combinazione della sola voce di Fatoumata, accompagnata da una chitarra acustica e il violoncello di Segal.

Diawara ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti della musica contemporanea. Ha registrato con Bobby Womack e Herbie Hancock; suonato al Glastonbury e altri festival importanti; registrato e suonato con il famoso pianista cubano Roberto Fonseca. Ha inoltre fondato un super gruppo africano con Amadou e Mariam, Oumou Sangarè e Toumani Diabatè, per registrare in favore della pace nella sua terra; è inoltre entrata a far parte dell’Africa Express di Damon Albarn, che le ha permesso di condividere il palco con Sir Paul McCartney. Diawara è recentemente apparsa al Carnegie Hall insieme a David Crosby, Chris Thile, Snarky Puppy e altri per una serata di musica di protesta.

http://www.fatoumatadiawara.com/

https://www.facebook.com/FatouMusic/

TRACKLIST:

01. Nterini

02. Kokoro

03. Ou Y’an Ye

04. Kanoua Dan Yen

05. Fenfo

06. Negue Negue

07. Mama

08. Takamba

09. Bonya

10. Dibi Bo

11. Don Do

fonte: com. stampa