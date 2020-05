Playlist #8 il profumo di maggio… amori, sapori, ricordi, rivoluzioni!

Tra cantautorato e rock.

Per contrastare l’alienazione da #coronavirus #FreakOutresisteconvoi #stayathome #Iorestoacasa

di Marco Cesaro

Erano rossi i fiori del Maggio

Erano dolci i sogni del Maggio

Erano tanti i ragazzi del Maggio

Erano nuove le parole del Maggio

Tremava il mondo in quei giorni di Maggio

Si cercava un mondo più saggio

I fiori del maggio – Eugenio Finardi

Fiore di Maggio – Fabio Concato

Canzone del Maggio – Fabrizio De Andrè

Le Notti di Maggio – Fiorella Mannoia

Silvia Lo Sai – Luca Carboni

Roberto Murolo – Na sera ‘e maggio

Massimo Bubola – Canzone di Maggio

Paul Weller – Mayfly

Simon & Garfunkel – April Come She Will

Zucchero & Guccini – Un Soffio Caldo

Midnight Fusic – Heart Of May

Tutto l’amore e le cose che abbiamo detto

Tutto sembra essere dimenticato

E ora sono bloccato

Nel cuore di maggio

Proprio ora, oggi

Che sembra ancora ieri.

Lagwagon – May 16

Vents – First of May

ACDC – Stormy May Day

Fleet Foxes – Third of May

Arcade Fire – Month Of May