Il gruppo post-rock giapponese MONO annuncia il documentario My Story, The Buraku Story.

Il gruppo post-rock giapponese MONO annuncia la pubblicazione del documentario My Story, The Buraku Story che esplora la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone – comunemente chiamato “il burakumin” – che erano classificati in gruppi umili e segregati dal resto della società giapponese. Questa discriminazione non è per razza o etnia, ma piuttosto per luogo di residenza e linea di sangue, ed è esistita per secoli, anche se molto raramente riconosciuta o discussa nel Sol Levante. Quando il regista Yusaku Mitsuwaka ha immaginato la colonna sonora esemplare per un soggetto così culturalmente sensibile e significativo, ha idealizzato i MONO per aiutare a raccontare questa storia attraverso la loro musica leggendaria.

La soundtrack verrà pubblicata il 27 maggio da Temporary Residence Ltd in formato cd e Digital mentre l’11 novembre in versione vinile. Di seguito potete ascoltare la traccia “Kioku,” una piece con pianoforte.

https://www.facebook.com/monoofjapan

https://www.monoofjapan.com/