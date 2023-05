Adam Horovitz: “abbiamo ancora un album di inediti dei Beastie Boys”.

Adam Horovitz durante una video call con un suo piccolo fan ci informa che i Beastie Boys hanno un “intero album inedito ancora da pubblicare!” E aggiunge: ” faccio musica ogni giorno”.

Lo storico trio newyorkese è inattivo da quando MCA (alias Adam Yauch) è morto nel 2012. In una particolare e informale intervista, Ad-Rock (alias Adam Horovitz) ha confermato l’intenzione di pubblicare musica d’archivio dei Beasties e ha accennato alla musica solista su cui lavora “ogni giorno”.

“In realtà abbiamo un intero album completo”. Afferma. “Non sto scherzando”. Quando è stato sollecitato per ulteriori dettagli, ha detto: “Questo non posso rivelarlo, ma posso dirti, con tutta onestà, che c’è un intero altro album”. Non è del tutto chiaro se questo album inedito sia Hot Sauce Committee Part One o qualcos’altro.

Oltre a quell’album inedito, Horovitz ha detto: “Abbiamo anche un sacco di canzoni rap che non sono mai uscite, ma la maggior parte sono jam. Non so se il pubblico ne abbia davvero bisogno in questo momento, ma forse sì, non lo so. A un certo punto lo pubblicherò.”

