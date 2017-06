Da aprile a settembre i territori del Polesine e Partito a fine aprile, Arte per la Libertà, il nuovo festival nato dall’unione di Voci per la Libertà e DeltArte, è già un grande successo.

Nelle prime settimane la rassegna ha dato spazio a laboratori didattici, cinema, arte contemporanea e teatro; dalle proiezioni del docufilm “Presi a caso” alle inaugurazioni delle opere di street art realizzate con laboratori didattici nelle scuole, alle rappresentazioni teatrali e scolastiche.

Ora grande spazio andrà alla musica e al territorio con le crociere e le feste nel Delta del Po, il carcere in piazza e, come clou, la ventesima edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty a Rosolina Mare dal 20 al 23 luglio con grandissimi ospiti, tra i quali Nada, Lele e Diodato.

Tre dei prossimi eventi uniscono musica e natura sul Delta del Po: il 3 giugno la prima Crociera musicale sul fiume Po e il suo Delta con il concerto di Anna Luppi, sabato 24 giugno al bar Baraonda di Barricata Porto Tolle la festa in spiaggia per inaugurare l’estate con il concerto di Riky Anelli e sabato 29 luglio a Gorino Ferrarese l’altra crociera musicale con il concerto in acustico di Davide Fleurs des Maladives.

Questi tre sono gli unici eventi a pagamento di tutto il festival; per informazioni e prenotazioni (obbligatoria): 3393162455 - hicnikka@gmail.com



Per il primo di questi appuntamenti, sabato 3 giugno alle 18 all’attracco di Ca’ Tiepolo a Porto Tolle, si uniranno la magia del Delta del Po al tramonto a bordo di una nave da crociera e la musica di Anna Luppi, giovane cantante, compositrice e flautista che coniuga un pop dolcemente raffinato a testi anche molto diretti e che è stata nel 2014 vincitrice del Premio Web emergenti “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”.

Arte per la Libertà è un vero viaggio attraverso l’arte giovanile e le sue mille sfaccettature: i luoghi più significativi della Provincia di Rovigo prendono nuova vita per coinvolgere lo spettatore in una riflessione emozionante sul rispetto dei diritti umani. Non il solito festival, insomma, ma un caleidoscopio di creatività, che arriva dritta al cuore.Il festival Arte per la Libertà, sostenuto in particolar modo dal Bando S’illumina della SIAE e dal Bando CulturalMente Impresa della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, continua poi fino a settembre, sempre in nome dei diritti umani.

Il programma

3 Giugno – ore 19.00 Ca’ Tiepolo, Porto Tolle : concerto galleggiante. Crociera musicale sul fiume Po e il suo Delta con Anna Luppi.

6 Giugno – ore 21.00 Centro Congressi, Rosolina Mare. Presentazione della video installazione di Nicola Berti realizzata con gli alunni della scuola media.

24 Giugno – ore 20.00 Barricata Porto Tolle. Festa in spiaggia per inaugurare l’estate con concerto di Riky Anelli.

30 Giugno – ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele , Rovigo. Il Carcere in Piazza – concerto di Anna Luppi.

1 Luglio – ore 21.00 Piazza Aldo Moro, San Bellino. Spettacolo teatrale “I monologhi della vagina”.

8 Luglio – ore 21.00 Giardini di Corso Gramsci, Polesella. Spettacolo teatrale “Orizzonte degli eventi”.Dal 20 al 23 Luglio Rosolina Mare – Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty (20 luglio inaugurazione installazioni + Psycodrummers, e The Bastard Sons Of Dioniso, 21 luglio semifinali concorso + Diodato, 22 luglio semifinali concorso + Lele, 23 luglio finale concorso + Nada, Premio Amnesty International Italia).

29 Luglio – ore 19.00 Gorino Ferrarese. Crociera musicale sul fiume Po e il suo Delta con concerto acustico di Davide Fleurs des Maladives.Dal 17 al 23 settembre – Corbola. Workshop di architettura, autocostruzione e fotografia canPO #03.

Dal 23 Settembre – Corbola. Mostra di fotografia “Abitare l’argine”.