Il 2 giugno di 50 anni fa usciva, in tutto il mondo, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles.

Il nono studio album di Lennon/McCartney/Starr/Harrison fu prodotto da George Martin che portò il sound della band di Liverpool ad uno livello superiore, dal pop rock al Rock psichedelico, Baroque pop e Art rock. Un concept album tra i più riusciti della storia della discografia mondiale con una copertina che racchiudeva il meglio della Cultura e dell’Arte di quegli anni con personaggi che ancora oggi sono delle icone.

Tra i tanti si riconoscono bene Karlheinz Stockhausen (compositore d’avanguardia), Edgar Allan Poe (scrittore), Fred Astaire (ballerino e attore), Bob Dylan (musicista), Tony Curtis (attore), Marilyn Monroe (attrice), William Burroughs (scrittore), Sri Mahavatar Babaji (guru), Stan Laurel (Stanlio) (comico), Oliver Hardy (Ollio) (comico), Karl Marx (filosofo politico), Herbert George Wells (scrittore), Sri Paramahansa Yogananda (guru), Sigmund Freud (psicanalista), Marlon Brando (attore), Oscar Wilde (scrittore), Tyrone Power (attore), David Livingstone (esploratore), James Dean (attore), Albert Stubbins (calciatore del Liverpool), Sri Lahiri Mahasaya (guru), Lewis Carroll (scrittore), Lawrence d’Arabia.

Diversi personaggi che erano stati scelti all’inizio non apparvero nel collage finale. Fra essi, Brigitte Bardot, René Magritte, Alfred Jarry, Friedrich Nietzsche, Gesù Cristo e Adolf Hitler, gli ultimi due depennati per paura di provocare controversie.

http://sgtpepper.thebeatles.com/





