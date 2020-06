Biosphere – La ristampa di “Dropsonde” contiene ben sette inediti.

Geir Jenssen, conosciuto ai più con lo pseudonimo Biosphere, ha comunicato la riedizione di “Dropsonde“, uno tra i suoi full-lenght più fortunati, pubblicato in origine nel 2006 per la celebre label britannica Touch Records.

Questa nuova ristampa è comprensiva di sette registrazioni inedite che si vanno ad unire alle undici tracce di partenza, anche se va specificato che le pubblicazioni in vinile e in CD avevano differenti tracklist e la primissima uscita conteneva solo sei brani.

L’autore norvegese con questo lavoro enfatizzò la sua passione per il jazz a metà strada tra Miles Davis e Jon Hassell fondendolo con i suoi tratti distintivi ambient tra sonorità glaciali e textures profonde.

Il titolo è riferito ai ‘dropsonde’, dispositivi di ricognizione meteorologica progettati per essere lasciati cadere da un aereo in quota. La caduta può essere rallentata da un paracadute. Le informazioni raccolte sono trasmesse poi ad un computer sull’aereo in volo attraverso segnali radio e possono includere diverse misurazioni come la velocità del vento, temperatura, umidità e pressione atmosferica.

Alcuni brani presenti nell’album contengono delle registrazioni del 2001 che Jenssen ha tratto durante la scalata del Monte Cho Oyu sull’Himalaya a 8.200 metri e che nelle settimane successive all’uscita di “Dropsonde” furono pubblicate col titolo “Cho Oyu 8201m Field Recordings From Tibet”.

La reissue di “Dropsonde” sarà disponibile dal prossimo 5 giugno in formato digitale, in doppio CD o triplo LP attraverso la label di proprietà del compositore norvegese la Biophon Records.

www.biophon.no

Autore: Luigi Ferrara

Biosphere - Dropsonde [Reissue with bonus album] – Tracklist

1. Dissolving Clouds

2. Birds Fly By Flapping Their Wings

3. Warmed By The Drift

4. In Triple Time

5. From A Solid To A Liquid

6. Arafura

7. Fall In Fall Out

8. Daphpnis 26

9. Altostratus

10. Sherbrooke

11. People Are Friends

12. In The Shape Of A Flute

13. Fair Winds For Escort

14. Windscale Piles

15. Insolate

16. La Caldera

17. Birds Fly By Flapping Their Wings v2

18. Warmed By The Drift v2

19. Lost Horizon