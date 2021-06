Moritz Von Oswald Trio – nuova formazione e nuovo album in estate

Forse non è mai stato un trio vero e proprio, quello capitanato da Moritz Von Oswald e forse anche il termine “capitanato” non è il più corretto, soprattutto quando in squadra hai pezzi da novanta come Sasu Ripatti, Max Loderbauer o Tony Allen. Ad ogni modo lo storico produttore tedesco ristruttura il proprio trio chiamando in formazione Laurel Halo e l’esperto batterista jazz Heinrich Köbberling.

Non è l’unica novità. Ilnuovo lavoro, che uscirà a sei anni dall’ultimo “Sounding Lines”, sarà il primo fuori dalla label di Portobello Road la Honest Jon’s Records che ha accolto il trio dagli esordi agli inizi dello scorso decennio.

L’album porta il titolo “Dissent”, conterrà dodici tracce divise in dieci capitoli più una prefazione e un epilogo registrate a Berlino sul finire del 2020 e successivamente modificate da una serie di jam aggiuntive.

Il nuovo full-lenght sarà disponibile a partire dal prossimo 6 agosto attraverso la Modern Recordings, label in seno alla BMG dedicata alla musica new-classical, jazz ed elettronica. In rete è stato diffusoil ‘Chapter 4’ con video ad opera del visual artist austriaco Rainer Kohlberger.

Autore: Luigi Ferrara

Moritz Von Oswald Trio – “Dissent” – Tracklist

01. Preface

02. Chapter 1

03. Chapter 2

04. Chapter 3

05. Chapter 4

06. Chapter 5

07. Chapter 6

08. Chapter 7

09. Chapter 8

10. Chapter 9

11. Chapter 10

12. Epilogue