Animal Collective, Jeff Tweedy, Karen O, Kamasi Washington e Nick Cave & Warren Ellis per una campagna a favore degli uccelli.

Animal Collective, Jeff Tweedy, Karen O, Kamasi Washington e Nick Cave & Warren Ellis sono tra gli oltre 200 partecipanti ad una particolare compilation che vede brani ispirati dal canto degli uccelli.

For the Birds: The Birdsong Project uscirà in cinque capitoli mensili fino a settembre, con il primo volume pubblicato in questi giorni. Randall Poster ha prodotto l’intera collezione e con la produzione esecutiva di Lee Ranaldo. Tutti i proventi ricavati dalle vendite delle compilation andranno a beneficio della National Audubon Society.

The Birdsong Project uscirà anche in un set in vinile con ben 20 LP. Il set deluxe include anche un libro fotografico che contiene un saggio di Jonathan Meiburg, membro di Loma e Shearwater, che è anche un ornitologo.

Oltre alle selezioni musicali, il progetto include brani parlati di artisti del calibro di Bette Midler, Natasha Lyonne, Florence Welch e Matthew McConaughey. Terry Riley, Mary Lattimore, Tyondai Braxton ed Elvis Costello sono tra gli altri artisti inclusi nella vasta compilation. In una breve dichiarazione sul progetto, Costello ha scritto: “Questo dovrebbe essere molto ovvio; senza uccelli saremmo immersi nei vermi fino alle ginocchia, brulicati di insetti, gli alberi privi di canto. Il minimo che possiamo fare è alzare la voce in lode o lamentarci”.

