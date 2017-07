Come sempre durante la bella stagione, pullulano nello stivale tournèe e festival all’aperto. All’appuntamento non si sottraggono i Baustelle, reduci dal loro nuovo album L’Amore e la Violenza (dal quale è tratta Eurofestival che trovate più in basso in una recente versione live per Sky Arte), uscito lo scorso Gennaio.

Dopo un paio di concerti di riscaldamento, oggi il gruppo toscano di Francesco Bianconi (voce, chitarre,tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), in compagnia di Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre) darà vita al relativo tour estivo, dove proporrà i brani del disco, le hit del suo repertorio ed alcune insospettabili cover.

Di seguito le date sino ad ora confermate:

2 Luglio GARDONE RIVIERA- Brescia (Anfiteatro del Vittoriale/Tener-A-Mente Festival)

8 Luglio PADOVA (Stadio Euganeo/Sherwood Festival)

13 Luglio ROMA (Villa Ada/Roma incontra il mondo)

15 Luglio MONTEPRANDONE – Ascoli Piceno (Cose Pop Festival)

21 Luglio COLLEGNO- Torino (Parco Certosa Reale/Flowers Festival)

22 Luglio SANTO STEFANO MAGRA – La Spezia ( Area Ex Ceramica Vaccari)

23 Luglio CORTONA – Arezzo (Piazza Signorelli Cortona Mix Festival)

28 Luglio VASTO – Chieti (Siren Festival)

10 Agosto PALERMO (Teatro di Verdura)

11 Agosto ZAFFERANA ETNEA – Catania (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

13 Agosto MELPIGNANO -Lecce (Piazza Convento Agostiniani)

25 Agosto ASOLO – Treviso (Asolo City Park/Ama Music Festival)

26 Agosto MANTOVA (Piazza Castello/Mantova Arte & Musica Festival)

2 Settembre ORVIETO – Terni Umbria Folk Festival

3 Settembre PRATO (Piazza del Duomo/Settembre Rassegna “Prato è Spettacolo”)

8 Settembre BRA – Cuneo (Parco della Zizzola Attraverso Festival)

9 Settembre MILANO (Carroponte)

16 Settembre MODENA (Festa dell’Unità)

www.baustelle.it

www.facebook.com/baustelleofficial