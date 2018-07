Fresco di pubblicazione dell’album ‘Face Your Fear’, pubblicato pochi mesi fa su Anti- ed accolto con entusiasmo unanime dalla critica internazionale, Curtis Harding torna in Italia per due date estive.

Harding ha iniziato la sua carriera al seguito della madre cantante nei cori gospel del Michigan, ha attraversato poi una fase rap ad Atlanta, in seguito ha dato vita alla band garage Night Sun insieme a Cole Alexander dei Black Lips per poi ritrovarsi a cantare e scrivere i cori di Cee Lo Green di Gnarls Barkley.

Tutte queste esperienze sono servite a Curtis per abbracciare le più oscure trame della vita che l’hanno portato a evocare melodie dinamiche e coinvolgenti. Fuori album è comparsa anche la sua cover di “Lead Me On” di Maxine Nightingale, facente parte della colonna sonora della serie amazon “The Man in The High Castle”.

‘Face Your Fear’ è stato prodotto da Harding, Sam Cohen e Danger Mouse ed è stato registrato a New York nei 30th Century Studio di proprietà di Danger Mouse.

Le tappe:

03 luglio 2018 – Bologna – Covo

biglietto: 16 euro

04 luglio 2018 – Carigliano d’Otranto (Lecce) – Castello de’ Monti

biglietto: 18+d.p.

www.curtisharding.com

www.facebook.com/curtishardingofficial