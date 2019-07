Velvet Underground, esce un box set live del ’69.

Il 12 luglio via Polydor/UMe verrà pubblicata per la prima volta in vinile The Complete Matrix Tapes raccolta di live dei Velvet Underground registrati nel ’69 al Matrix di San Francisco. Già pubblicate nel 2015 questa nuova edizione sarà confezionata in un cofanetto di ben 8 LP in edizione limitata che comprendono oltre 40 brani. Le registrazioni sono particolari poiché rappresentano la band dopo la dipartita di John Cale; di fatto troviamo a suonare Lou Reed, Sterling Morrison, Maureen Tucker e Doug Yule.

https://www.velvetundergroundmusic.com/