Public Service Broadcasting, in arrivo il quarto album. Ascolta il brano.

I Public Service Broadcasting pubblicheranno il loro quarto album il 24 settembre. “Bright Magic” verrà pubblicato dalla label Play It Again Sam. L’album, che sarà diviso in tre parti (Building A City / Building A Myth / Bright Magic), ed è annunciato come il loro lavoro più ambizioso con sonorità berlinesi.

La band di Londra, formata da J. Willgoose, Esq., il batterista Wrigglesworth, il polistrumentista JFAbraham e il guru dei visual Mr. B, ha condiviso anche il nuovo video singolo intitolato “People, Let’s Dance”, in collaborazione con la musicista di base a Berlino EERA.

Il brano, che include un riff di chitarra di “People Are People” dei Depeche Mode e prende il titolo da un capitolo di “Berlin: Imagine A City” di Rory MacLean, viene accompagnato dal video diretto da Chloe Hayward.

Tracklisting:

Der Sumpf (Sinfonie der Großstadt)

Im Licht

Der Rhythmus der Maschinen [ft. Blixa Bargeld]

People, Let’s Dance [ft. EERA]

Blue Heaven [ft. Andreya Casablanca]

Gib mir das Licht [ft. EERA]

The Visitor

Lichtspiel I: Opus

Lichtspiel II: Schwarz Weiss Grau

Lichtspiel III: Symphonie Diagonale

Ich und die Stadt [ft. Nina Hoss]