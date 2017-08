A sette anni dalla loro ultima tappa milanese, i Madness tornano nel Nord Italia con due concerti imperdibili per presentare Can’t Touch Us Now, l’album uscito lo scorso anno per Universal.

Sabato 28 ottobre 2017 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) [posto unico in piedi: € 35,00 + prev. / € 40,00 in cassa la sera del concerto] e domenica 29 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova [Posto unico in piedi: € 35,00 + prev./Tribuna numerata: € 45,00 + prev.] saranno le uniche due tappe per i famosi rappresentanti dello Ska britannico.

Can’t Touch Us Now è solo l’ultimo tassello di anni entusiasmanti per i Madness: registrato in tre settimane nei Toe Rag Studios, è prodotto da Clive Langer – al fianco della band da molto tempo e artefice dei picchi più alti della carriera dei Madness – e da Liam Watson, vincitore di un Grammy per il suo lavoro su Elephant dei White Stripes. Tracce come Mr Apples, Mumbo Jumbo, Blackbird e la stessa Can’t Touch Us Now riescono a cogliere appieno la combinazione di pop, reggae e soul che ha reso inimitabile la band. Come spesso accade negli album più riusciti dei Madness, i testi sono uno spaccato della realtà londinese in chiave umoristica.

www.madness.co.uk

www.facebook.com/madnessofficial/

