“The Well tuned piano“, è un opera radicale che lo stesso autore, il grande La Monte Young – considerato uno dei padri, se non il fondatore, del minimalismo americano – non ha mai definito terminata e che lentamente va sviluppandosi attraverso le sue mani, mente e orecchie nel corso dei decenni.

L’ossatura è composta da improvvisazioni al pianoforte e Young utilizza un proprio sistema di accordatura appena intonato, diviso in sette intervalli strutturali / tematici di varia lunghezza. Trattandosi di improvvisazione, l’opera è in continua evoluzione e senza una forma specifica. Young presentò l’anteprima mondiale di questa composizione a Roma nel 1974, dieci anni dopo la scrittura dell’opera, partita appunto nel 1964.

Uscirà attraverso la label statunitense Just Dreams Inc. una riedizione libro + DVD della performance del 10 maggio 1987, al 155 di Mercer Street, a New York, intitolata “The Well Tuned Piano In The Magenta Lights”, con il sottotitolo che si riferisce ad una installazione di luce realizzata insieme alla pittrice Mirian Zazeela, moglie e collaboratrice di Young fin dai primi anni sessanta.

Inizialmente il lavoro fu registrato nel 1981 e pubblicato in 5 LP “The Well-Tuned Piano: 81 X 25 (6:17:50-11:18:59 PM NYC)”, l’opera ha visto una nuova pubblicazione nel 1987, mentre questo DVD in uscita a breve riprenderà l’intera performance della durata di 6 ore e 24 minuti.

Il booklet allegato invece includerà i saggi dell’autore e la partner Marian Zazeela sulle opere realizzate da entrambi oltre a cinquantadue pagine con un nuovo saggio del loro discepolo/collaboratore Jung Hee Choi in cui illustra la realizzazione di quest’opera in maniera tale da renderla comprensiva a tutti.

www.justdreams.com

www.soundohm.com

Autore: Luigi Ferrara