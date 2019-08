Alessio Natalizia con il suo moniker Not Waving si sta creando una discreta reputazione in ambito elettronico, come dimostrano le collaborazioni con Jim O’Rourke e Colin Potter & Jay Glass Dubs.

Il prossimo lavoro in studio del nostro lo vedrà affiancato dalla voce di Mark Lanegan (ribattezzato per l’occasione Dark Mark) insieme al quale hanno concepito Downwelling, disco in uscita oggi 2 Agosto tramite Ecstatic Recordings.

A quanto pare Natalizia ha registrato le parti musicali nel corso degli ultimi cinque anni in giro fra l’Italia, Londra e Parigi mentre Lanegan ha inciso i propri interventi vocali in quel di Los Angeles, città dove ormai risiede da tempo.

Il primo frutto dell’inedita coppia è il singolo The Broken Man il cui video, diretto da Marte Eknæs e Michael Amstad, potete trovare più in basso. Buona visione.

La tracklist:

1 Signifying The End

2 City Of Sin

3 On The Yard

4 Burned Out Babylon

5 The Last Time Leaving Home

6 Persimmon Tree

7 Lights Of Canopus

8 Murder In Fugue

9 The Broken Man

https://www.instagram.com/notwaving_

http://www.marklanegan.com/

https://www.facebook.com/notwavingmusic/

https://www.facebook.com/MarkLanegan/