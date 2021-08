James Blake, a settembre il quinto album. Ascolta un brano.

Verrà pubblicato il 10 settembre “Friends That Break Your Heart” il nuovo album di James Blake.

Il quinto album del producer e singer-songwriter inglese sarà edito dalle label Republic Records e Polydor Records. Il suo nuovo lavoro in studio arriva a 2 anni di distanza dal precedente “Assume Form“ e vede alcune collaborazioni che promettono, a partire dal singolo che potete ascoltare qui sotto con Finneas. Nelle nove tracce che compongono l’album troverete anche Monica Martin voce degli american PHOX, il rapper americano JID con SwaVay e la cantante neo soul SZA.

