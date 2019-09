Si continuano a celebrare i Bauhaus dopo il tour per il quarantennale dell’album ‘In The Flat Field’, che nell’autunno scorso ha toccato anche l’Italia, si attende che la Beggars Arkive ristampi il catalogo del gruppo gothic wave. Ma intanto per i quarant’anni dalla traccia Bela Lugosi’s Dead, che tutti gli appassionati del genere individuano come il brano che ha dato inizio alla scena dark wave; verrà ristampato, anche se dovremmo dire stampato per la prima volta, l’Ep “The Bela Session”. Il merito è delle label Leaving Records e Stones Throw Records che il 23 novembre pubblicheranno l’ep contenente il brano in questione più altro quattro tracce registrate all’epoca da Peter Murphy e soci e che mai erano state pubblicate. Nel lontano 26 gennaio 1979 la band di Northampton registrò le tracce ai Beck Studios in Wellingborough senza mai pubblicarli se non negli anni a seguire ma con altri titoli e con altri arrangiamenti e solo sottoforma di b-side o singoli. Ad esempio il brano “Bite My Hip” non è altro che “Lagartija Nick” traccia edita nell’82.

Di seguito potete ascoltare tutte le tracce.

P.S. Per quanto riguarda la salute di Peter Murphy, di recente ricoverato per un attacco cardiaco, ci sono aggiornamenti dallo stesso front man dei Bauhaus che dal suo profilo Instagram comunica di essere ricoverato a New York e invita i suoi fans a sostenerlo facendo donazioni all’ American Heart Association at https://tinyurl.com/peter-murphy-heart.

