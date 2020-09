Nuovo Ep per gli Yo La Tengo con cover di The Byrds e Bob Dylan.

Il 9 ottobre Matador Records pubblicherà Sleepless Night degli Yo La Tengo – un EP di 6 brani composto da una nuova canzone (‘Bleeding’) e le cover di brani dei The Byrds, The Delmore Brothers, Bob Dylan, Ronnie Lane e The Flying Machine.

Inizialmente i brani di Sleepless Night sono stati pubblicati come lato di un vinile incluso in un edizione limitata del catalogo che accompagnava la retrospettiva sulla carriera dell’artista giapponese Yoshitomo Nara al Los Angeles County Museum of Art. Fan di lunga data degli YLT, Nara ha lavorato in collaborazione con il gruppo – Georgia Hubley, Ira Kaplan e James McNew – per scegliere le canzoni dell’EP.

La versione dell’EP in uscita via Matador sarà in formato 12″ con copertina originale ad opera di Nara, un disegno della band di Hubley e un’illustrazione di McNew.

La Track List

Blues Stay Away

Wasn’t Born to Follow

Roll On Babe

It Takes a Lot to Laugh

Bleeding

Smile a Little Smile for Me

