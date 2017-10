Il progetto del producer italiano Sir Bob Cornelius Rifo ha reso noti i dettagli del prossimo album. Il nuovo lavoro in studio dei The Bloody Beetroots, intitolato The Great Electronic Swindle (un chiaro omaggio a The Great Rock and Roll Swindle, film di Julian Temple sui Sex Pistols) sarà pubblicato il 20 Ottobre da Last Gang Records/Audioglobe.

Nutrita la schiera degli ospiti, quali Perry Farrell (Jane’s Addiction, Porno for Pyros), Gallows, Jay Buchanan (Rival Sons), Anders Friden (In Flames), Deap Vally, Greta Svabo Bech, Eric Nally (Foxy Shazam), Mr. Talkbox e i JET.

Questi ultimi hanno partecipato al primo singolo My Name Is Thunder, il cui video potete vedere più in basso. Buona visione.

La tracklist:

1. My Name Is Thunder w/ JET

2. Wolfpack Ft. Maskarade

3. Nothing But Love Ft. Jay Buchanan

4. Pirates, Punks & Politics Ft. Perry Farrell

5. Invisible Ft. Greta Svabo Bech

6. All Black Everything Ft. Gallows

7. Irreversible Ft. Anders Friden

8. Enter The Void Ft. Eric Nally

9. Future Memories Ft. Crywolf

10. The Great Run Ft. Greta Svabo Bech

11.Kill or Be Killed Ft. Leafar Seyer

12. Saint Bass City Rockers

13. Hollywood Surf Club Ft. Mr. Talkbox

14. The Day Of The Locust

15. 10,000 Prophets

16. Drive Ft. Deap Vally

17. Crash Ft. Jason Aalon Butler

www.thebloodybeetrootsofficial.com

www.facebook.com/thebloodybeetroots/