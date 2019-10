The Kaams – Kick it (Area Pirata)

A quattro anni dal precedente “One to six” e dopo vari cambi di formazione The Kaams pubblicano il loro terzo lavoro. I bergamaschi sono ancora una volta indirizzati verso il garage pop ma per questo lavoro con diverse “variabili”. Il sound di derivazione british ’60 di brani come “Floating in my fantasy” o “Free”, fanno da contraltare agli approfondimenti blues di “My destiny” e soprattutto alla ballata dal sapore di paisley underground di “Daisy” e ancora più nella più psichedelica “Follow the sun”, dove si respira tutta l’aria californiana degli anni ’80. Quando spingono sull’acceleratore ci regalano il serrato garage spezzettato di “Out of the blue” e l’accattivante garage pop di “Don’t forget my name”. Un disco da ballare e da sentire a tutto volume.

autore: Vittorio Lannutti