Esce oggi “Crassical Collection” ristampa degli anarco-punk Crass. Ascolta.

pubblicherà il 2 ottobre “Crassical Collection” è la ristampa dell’intera discografia dei Crass. A pubblicare la collection della storica band anarco-punk è la label One Little Independent Records.

Best Before 1984 (Crassical Collection) by Crass

Le ristampe sono arricchite dai nuovi artwork realizzati da Gee Vaucher, dei leggendari album Stations of the Crass (1979), Feeding of the Dive Thousand (The Second Sitting) (1981), Penis Envy (1981), Christ – The Album (1982), Yes Sir, I Will (1983), Ten Notes on a Summers’ Day (1986) e della compilation Best Before 1984 (1986).

I Crass erano attivi tra il ’77 e l’85 e con il loro mix di punk estremo, tematiche politiche e sociali che toccavano l’ambiente con forte matrice anarchica hanno segnato un’epoca post-nichilista credendo nell’azione come le occupazioni e la diffusione del pensiero anti-fascista e incoraggiava la resistenza alle pubbliche autorità sviluppando un piccolo, autoprodotto, centro media.

“Crassical Collection” è una ristampa nella quale i primi sei album saranno pubblicati in versione doppio CD, con la registrazione del disco originale rimasterizzata da Alex Gordon e Penny Rimbaud. Il secondo Cd – invece - conterrà materiale inedito, rarità e tracce live. Il tutto accessoriato con poster e booklet di oltre 60 pagine, contenente testi e nuove note di copertina scritte dai membri della band.

Recentemente i Crass sono tornati a far parlare di se grazie al progetto The Feeding of the 5000 Remix. In rete, in free donwload gratuito, potete trovare il brano The Feeding of the Five Thousand che tutti possono scaricare e remixare. Ad oggi sono oltre novantatre i remix e tra questi spicca quello a cura di Steve Aoki e Mikado Oko.

Crass – Asylum (Mikado Koko Remix) from One Little Independent Records on Vimeo.