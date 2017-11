E’ partito nei giorni scorsi il tour della band inglese. Gli Horrors sono on the road sulla scia della recente pubblicazione del nuovo album V (in basso trovate il video dell’ultimo singolo Something To Remember Me By), prodotto da Paul Epworth (Florence and the Machine, Coldplay, U2).

Tra qualche settimana il gruppo britannico si esibirà in Italia, il 5/12 al Magnolia di Milano ed il 6/12 al Locomotiv di Bologna.

Ad aprire i loro concerti sono stati chiamati i Mueran Humanos, duo electro-wave argentino che risiede a Berlino.

