Alex Gavaghan, chitarrista di Liverpool della band garage-blues The Cubical, per la seconda volta esce dal gruppo e pubblica un disco a suo nome, dopo “Binman of Love” di tre anni fa. “Wool behaviour” è stato registrato nell’arco di un pomeriggio con la live band The Boss Jockeys.

Si tratta di un lavoro che non ha dei riferimenti beat-blues-garage degli anni ’50-’60 ma vuole proprio suonare in quel modo, in maniera chiara e diretta senza nasconderlo.

In 28 minuti vi sono, tutti insieme, ben amalgamati Buddy Holly, The Drifters, The Beatles, The Kinks, The Who e Them. Il disco parte con l’incedere circolare del beat-rock’n’roll di “Black and white dress”, prosegue con il beat-pop scanzonato di “Give your love to me”, brano che si accosta a “La! La! La! Lucy” e al folk-pop catchy di “Waiting for Yer Fanny”.

Se in “Do you see what I see” si respira l’aria del primo gruppo di Van Morrison, in “Colour in the morning” siamo dalle parti di un blues-rock’n’roll penetrante e tagliente e con “Over the overflow” troviamo elementi dei primi Who che si intrecciano con gli Stones più beat. “Wool behaviour” è un lavoro essenziale, che racchiude tutta l’essenza del beat-rock’n’roll.

https://alexgavaghanuk.bandcamp.com/



autore: Vittorio Lannutti