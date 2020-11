Sigur Rós, a dicembre il nono album. Ascolta una traccia.

Dopo sette anni dall’ultimo album “Kveikur” i Sigur Rós annunciano un nuovo lavoro discografico. Il nono della band islandese uscirà il 4 dicembre e sarà un lavoro corale e orchestrale. “Odin’s Raven Magic” – questo è il titolo – è una collaborazione tra il gruppo “post rock” e il musicista Hilmar Örn Hilmarsson; ma oltre alla collaborazione con la leggenda della musica islandese ci troverete anche altre sorprese come Steindór Andersen, che di mestiere fa il pescatore ma anche uno dei più autorevoli cantori della tradizionale narrativa epica islandese.

Il disco trae ispirazione da un’ambientazione orchestrale del 2002 al poema di Hrafnagaldr Óðins ed è composto con la Steindór Andersen, Páll Guðmundsson e Maria Huld Markan Sigfúsdóttir. L’opera è stata presentata in anteprima al Reykjavík Arts Festival nel 2002 e suonato nello stesso anno al Barbarican Hall di Londra. Mentre il video della produzione può essere visto nel documentario “Screaming Masterpiece” o “Gargandi snilld”, di Ari Alexander Ergis Magnússon.

Per quanto riguarda il sound di questo nuovo capitolo del gruppo c’è da dire che verrà pubblicato dalla label Krunk via Warner Classics e che gli arrangiamenti orchestrali e corali sono stati curati dall’ex componente della band Kjartan Sveinsson insieme a Maria Huld Markan Sigfúsdóttir del gruppo femminile amiina e che trae ispirazione dal suono di una marimba in pietra a cinque ottave realizzata appositamente dallo scultore e artista Páll Guðmundsson.

Di seguito potete ascoltare in preview il brano “Dvergmál“.