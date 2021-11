Il fondatore dei Tuxedomoon Blaine Leslie Reininger ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album dall’imminente uscita.

La nuova release del musicista del Colorado ma di stanza ad Atene s’intitola “Wounds and Blessings” e trattasi di una raccolta di ben ventotto nuovi brani organizzati in quattro suite distinte disponibili su doppio CD.

Il polistrumentista americano ha sviluppato le tracce impiegando svariata attrezzatura tra chitarra, campionatore, computer, parti elettroniche e soprattutto il suo violino, mentre per quanto concerne la realizzazione dei brani, Reininger si è avvalso di un gruppo fidato di collaboratori quali i suoi colleghi Tuxedomoon Steven Brown, Luc van Lieshout e Paul Zahl, oltre all’ex membro della band di San Francisco Indoor Life, Bob Hoffnar e infine il chitarrista greco Tilemachos Moussas.

“Wounds and Blessings” sarà pubblicato il prossimo 12 novembre attraverso l’etichetta belga fondata nel 1980 da Michel Duval e Annik Honoré Les Disques du Crépuscule.

Blaine L. Reininger – “Wounds and Blessings” – Tracklist:

- Disc 1

1. 100 Sad Fingers

2. I Inhabit the Dunes

3. Je Retournerai

4. Magnetic Flux

5. Chemise Grise

6. Trials and Tribulations

7. I Am An Old Poem

8. Goby Life

9. The Days Gone By

10. Roll Off the Edge

11. Duello

12. Silver Pants

13. Occult Simplicities

14. Pleyel Harvest

- Disc 2

1. One of Those Things

2. Begin Your Day, Winny

3. You’re Lucky

4. Slipstream

5. Newbs Descending a Staircase

6. Lockdown Blues

7. Indra’s Dream

8. Die Ferne Klang

9. Sun Package

10. Unbirthday

11. Quarter Teen

12. Cahiers Noirs

13. Harvest Moon

14. Push