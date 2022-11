In arrivo il nuovo album di Morrissey con Miley Cyrus, Iggy Pop, Flea.

Morrissey pubblicherà il suo quattordicesimo album da solista ma la release date non è ancora ufficiale. L’annuncio arriva direttamente da canali ufficiali dell’ex Smiths che dichiara anche di aver chiuso un accordo discografico con la Capitol records tranne che per il mercato britannico. L’album s’intitola ‘Bonfire Of Teenagers’ e ha featuring inaspettati: Miley Cyrus, Iggy Pop, Flea e Chad Smith e le collaborazioni chitarristiche dell’ex RHCP Josh Klinghoffer che affianca lo storico chitarrista di Moz Jesse Tobias.

Nell’accordo generale la Capitol Records ha acquisito i diritti di ristampa di alcuni vecchi album del nostro: ‘Southpaw Grammar’, ‘You Are The Quarry’, ‘Ringleader Of The Tormentors’, ‘Years Of Refusal’ and ‘World Peace Is None Of Your Business’ verranno ristampati in vinile.

Di seguito potete ascoltare la title track dell’album che Moz ha recentemente suonato dal vivo a Los Angeles.

‘Bonfire Of Teenagers’ tracklist:

1. ‘I Am Veronica’

2. ‘Rebels Without Applause’

3. ‘Kerouac’s Crack’

4. ‘Ha Ha Harlem’

5. ‘I Live in Oblivion’

6. ‘Bonfire of Teenagers’

7. ‘My Funeral’

8. ‘Diana Dors’

9. ‘I Ex-love You’

10. ‘Sure Enough The Telephone Rings’

11. ‘Saint In a Stained Glass Window’