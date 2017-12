Dall’8 al 9 di dicembre, al Palazzetto Polifunzionale del Campus di Baronissi (SA) avrà luogo la sesta edizione della rassegna di musica elettronica Unibeat. Il festival, nato in seno all’Università di Salerno, dopo quattro anni di successi, per quest’edizione è riuscito a raccogliere la presenza di Clock Dva, Aux 88, I-F aka Interr-Ference, Gary Gritness, Mariiin, Rawmance, Filippo Diana e Francesco Leone.

Il concept scelto per quest’anno è #BlackMirror, ovvero come l’uomo e la tecnologia stanno entrando in simbiosi sempre più viscerali.

Le esibizioni sono distribuite nei due giorni del festival tra live djset a partire dalle ore 21.

http://unibeatfestival.com/

L’evento:

https://www.facebook.com/events/176417192911227/