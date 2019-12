Il nuovo album dei Deftones uscirà nel 2020. Unico live italiano in estate.

Il seguito di “Gore” uscito nel 2016 uscirà nel 2020, lo assicura Chino Moreno (nella foto) leader dei Deftones. La band è stata in studio per lavorare ai nuovi brani e così tra una sessions di registrazione e l’altra il cantante del gruppo californiano ha rilasciato alcune dichiarazioni: “ci stiamo godendo il processo. È un processo rilassato, stiamo insieme, lavoriamo per un paio di settimane, anche solo per fare un po’ di rumore e farci venire delle idee e poi tutti vanno a casa e tornano a lavorarci un altro po’. Abbiamo fatto così per circa un anno. Quest’estate siamo andati in studio e abbiamo registrato abbastanza musica per un album. Così, la musica è praticamente finita e gli ultimi mesi abbiamo lavorato alle melodie, ai testi e alle parti vocali. Quindi ci siamo quasi”.

I Deftones intanto annunciano che saranno in Italia per una data sola, la band si esibirà martedì 23 giugno 2020 in occasione del GruVillage 105 Music Festival a Grugliasco (TO).

https://www.deftones.com/

https://www.facebook.com/deftones