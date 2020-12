In attesa che i Depeche Mode si rifacciano vivi con un nuovo disco (per altro già in fase di lavorazione), il loro songwriter cardine Martin Gore ha da poco dichiarato di aver portato a termine la realizzazione di un mini-album a suo nome.

Registrato presso il proprio studio casalingo Electric Ladyboy l’ep, intitolato The Third Chimpanzee, vedrà la luce il prossimo 29 Gennaio via Mute Records nei formati cd, digitale ed in edizione limitata su vinile azzurro.

In scaletta vi saranno cinque brani strumentali fra cui uno, Mandrill, di recente reso disponibile sul web. Buon ascolto.

La tracklist:

1. Howler

2. Mandrill

3. Capuchin

4. Vervet

5. Howler’s End

http://www.martingore.com

https://www.facebook.com/MartinGore