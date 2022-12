Lady Blackbird – Black Acid Soul (Foundation Music Productions)

La cantante Marley Munroe (alias Lady Blackbird) evoca Nina Simone nel suo potente Black Acid Soul. Prodotto da Chris Seefried attiva l’espressività di una voce risonante adatta a uno standard jazz a cupe ballate R&B. In quest’album abbiamo un ensemble di musicisti di livello, alla chitarra lo stesso Seefried, al piano Deron Johnson , il bassista Jon Flaugher e il batterista Jimmy Paxson. La cantante dal cuore blues sottolinea la connessione con Simone fin dall’inizio, aprendo con una ripresa del classico “Blackbird”. Sensuale e scura trasforma in un intenso tessuto narrativo ogni pezzo. Dalle notturne sfumature di organo del brano di Reuben Bell del 1967 “It’s Not That Easy” e trasformando Bill Evans’ in un onirico vortice malinconico rielabora “Collage” di James Gang del 1969 in un numero raffinato e con modulazioni profonde di toni che attinge allo stesso modo da John Coltrane e dalla band psichedelica Love. Mentre le distinte influenze di Lady Blackbird e l’amore per Simone guidano sicuramente gran parte del Black Acid Soul, c’è un’immediatezza e un calore nell’album che sembra tutto suo.

Ne risulta un lavoro calibrato, sofisticato, che nella centralità dell’album perde la sua nuvola di fumo…con nobody’s sweetheart e collage ritrova un carattere melodico più aperto, spontaneo, meno intenso e intimista e persino solare. Infine in lost and looking Murley calibra un soul di matrice blues a un’idea più corale del suond, che anticipa una colonna sonora da film anni 50.

In definitiva un album di esperimento e risonanza stilistica assai valido ,supportato da musicisti di calibro che accompagnano la dotata Munroe, creando un tessuto sonoro fitto e continuo seppur leggero, come nuvole di fumo in un locale di jazz perlappunto.

Artiste come la Monroe, Roxana Amed, Jane Monheit, trasformano il concetto di vocalist in artiste tout court, cantanti capaci di trasformare l’ambiente emotivo che le ciorconda e di lasciare un segno indelebile della personalità dell’universo femminile del jazz moderno

https://www.facebook.com/iamladyblackbird/

https://www.instagram.com/iamladyblackbird/

autrice: Lorenza Ercolino