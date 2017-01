Ben cinque date italiane per i tedeschi The Notwist.

Da sempre band pioneristica nel creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi ed influenze, i The Notwist arrivano in Italia per cinque date in occasione della pubblicazione del loro primo album live Superheroes, Ghostvillains & Stuff, uscito ad ottobre per Sub Pop/Alien Tansistor; registrato durante il secondo dei tre concerti sold out che la band dei fratelli Markus e Micha Acher ha tenuto nel dicembre 2015 a Lipsia.

Da sempre impegnati nello sforzo di creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi ed influenze, i The Notwist ribadiscono in questo live di essere un progetto in continua evoluzione, alla instancabile ricerca di dialogo tra il passato rock e le tendenze contemporanee più esplorative e sperimentali.

Nel 1990 registrano l’omonimo debutto indipendente un disco che si caratterizza di un approccio molto forte al metal, con qualche divagazione grunge e indie rock. Il 1992 vede la pubblicazione di Nook, che segue la via percorsa dal precedente lavoro. A dominare il disco sono ritmi punk metal.

Una prima svolta arriva con la pubblicazione di 12, avvenuta nel 1995. Questo disco segna il passaggio al post rock. Si possono infatti percepire qui le prime divagazioni del gruppo nei territori dell’elettronica. Nel 1997 Martin Gretschmann si unisce al gruppo e presto arriva la svolta, con la pubblicazione nel 1998 di Shrink. Si tratta di un album di rock sperimentale che fonde jazz ed elettronica. Brani come Day 7 o Chemicals possono essere considerati l’archetipo dell’indietronica. Nel 2002 arriva Neon Golden, enorme successo di pubblico e critica, tutt’oggi considerato il loro capolavoro e un album fondamentale nello sviluppo della musica degli ultimi decenni.

Dopo 6 anni esce il bellissimo The Devil You+Me che li consacra come una delle band più importanti degli ultimi decenni. Infine nel 2014 l’ultimo album in studio Close To The Glass, un attraente e imprevedibile matrimonio tra melodie emozionanti e la pulsazione precisa delle macchine e dell’elettronica. Romantico e robotico allo stesso tempo, questo album è un collage che unisce pop songs, scienza, ricerca e capacità di raccontare storie.

I The Notwist sono autori di una musica estremamente personale, una specie di alchimia non sollecitata in alcun modo dalle convenzioni né da particolari scadenze, ma solo frutto dell’ispirazione e del talento.

05 aprile 2017 – Milano – Magazzini Generali

15€ + d.p. – 18€ alla porta

06 aprile 2017 – Roma – Monk

15€ + d.p. – 18€ alla porta Ingresso con Tessera Arci

07 aprile 2017 – Pesaro – Teatro Rossini

in collaborazione con Comune di Pesaro & AMAT”

Platea, posto di palco 1° e 2° ordine e 3° ordine centrale intero €20 – Ridotto €15

Posto di palco 3° ordine laterale e 4° ordine intero €15 – Ridotto €12

Loggione posto unico 10 euro.

08 aprile 2017 – Bologna – Locomotiv Club

Ingresso: 15€ + D.P.

09 aprile 2017 – Torino – Hiroshima Mon Amour

Presentato da TODAYS FESTIVAL

Ingresso: 15€ + D.P.

http://notwist.com/

https://www.facebook.com/thenotwist