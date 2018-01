Sono ben 42 le tracce di questa nuova raccolta/best of di uno dei gruppi inglesi diventati negli anni la colonna portante della cultura musicale anglosassone. I Madness, insieme a pochi altri artisti, sono senza dubbio un’istituzione musicale in Gran Bretagna, capaci di unire un popolo, esaltare lo spirito british creando unione e identità. Si conosce la fierezza del popolo d’oltre Manica e probabilmente i Madness incarnano alla perfezione questa qualità.

“Full House” possiamo considerarla una nuova raccolta del meglio-del meglio-del meglio della band, ad appena cinque anni dall’ultima opera che raccoglieva le hit dal ’79 al 2012. Con la pubblicazione, più recente, degli album “Can’t Touch Us Now”, che è stato nella top 5 dei dischi più ascoltati in Inghilterra, alla top 10 degli album più venduti, al disco d’oro con “Oui Oui Si Si, Ja Ja, Da Da”; il gruppo ha sentito l’esigenza di raccogliere nuovamente il materiale ed espanderlo fino ad arrivare ad un numero spropositato di hits che rallentano la fluidità dell’ascolto facendo perdere la concentrazione stancando l’ascoltatore. Ma ci sono tutte, proprie tutte, le hit dei loro 40 anni di carriera: “My Girl”, Bed and Breakfast Man”, l’ominima “Madness”, “House of Fun”, “Wings of a Dove” (qui capisci perchè poi sono nati gli Housemartins) oppure “Driving in my Car” (mentre qui capisci perchè i primi Blur erano così british). Insomma c’è ne per tutti, nuovi e vecchi fans ma soprattutto si percepisce quanto la band capitanata dal cantante Graham “Suggs” McPherson sia indiscutibilmente un patrimonio nazionale. In conclusione l’album è un concentrato di brani, compreso le anthem “Our House” e “One Step Beyond”, che ci mostra quanto il gruppo è in buona salute, ancora vivo e ancora, come in passato, capace di allargare lo spettro sonoro della 2Tone music e dello Ska bianco che troppo spesso tende ad essere ripetitivo. Se ci riuscite compratevi la versione in vinile composta da ben quattro dischi!

https://www.pledgemusic.com/projects/madness-full-house

http://www.madness.co.uk/

https://www.facebook.com/madnessofficial/

autore: GianDino Daino