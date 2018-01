La cricca industrial metal di Al Jourgensen ritorna più arrabbiata che mai, mettendo nel mirino Donald Trump e non solo…

Registrato ad inizio anno e prodotto dallo stesso leader della band americana, AmeriKKKant, il prossimo album dei Ministry, è atteso nelle rivendite a partire dal 9 Marzo, inaugurando così il nuovo contratto con la Nuclear Blast Records.

Singolo apripista è il brano Antifa, il cui video trovate al link sottostante. Buona visione.

La tracklist:

01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims of a Clown

04. TV5/4Chan

05. We’re Tired of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa

http://www.ministryband.com/

https://www.facebook.com/WeAreMinistry/