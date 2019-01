Era il 2008 quando il gruppo capitanato da Robert Smith pubblicò “4:13 Dream”. A distanza di dieci anni i Cure escono alla scoperto e annunciano un nuovo album. E’ stato lo stesso leader del gruppo dark per antonomasia ad ufficializzare la notizia. In occasione dell’ammissione nel prestigioso museo della - assieme a Radiohead, Def Leppard ed altri – il gruppo annuncia l’uscita per il 2019 di un nuovo album di inediti. “Vedendo tutti questi gruppi - riferendosi alla line up che ha realizzato in quanto direttore artistico della 25esima edizione del Meltdown festival che ha avuto luogo a Londra nel giugno scorso - mi è venuta voglia di fare qualcosa di nostro”, ha dichiarato Robert Smith. “Come band abbiamo intenzione di portare a termine nelle prossime settimane quello che sarà il nostro primo album in dieci anni. E’ un periodo molto eccitante per noi”.

In effetti l’annuncio del corposo tour Europeo non lascia dubbi ed è molto probabile che il gruppo inglese presenterà i nuovi brani proprio durante queste tappe. Appuntamento italiano il 16 Giugno a Firenze.

http://www.thecure.com/

https://www.facebook.com/thecure/

The Cure 2019 Tour Dates:

16 Marzo – Joannesburg, SA @ Rock on the Lawns

18 Marzo – Cape Town, SA @ Rock on the Lawns

08 Giugno – Dublin, IE @ Malahide Castle

13-15 Giugno – Nickelsdorf, AT @ Nova Rock Festival

16 Giugno– Florence, IT @ Firenze Rocks

21-23 Giugno– Schessel, DE @ Hurricane Festival

21-23 Giugno– Neuhausen ob eck, DE @ Southside Festival

24-26 Giugno – Zagreb, HR @ INmusic Festival

28 Giugno – Werchter, BE @ Rock Werchter

04 Luglio – Novi Sad, RS @ Exit Festival

06 Luglio – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

11 Luglio – Lisbon, PT @ NOS Alive Festival

12-13 Luglio – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

17 Luglio – Athens, GR @ Ejekt Festival

18-20 Luglio – Ostrava, CZ @ Colours of Ostrava

22 Luglio – Bucharest, RO @ Rock the City Festival

03 Agosto – Moscow, RU @ Afisha Picnic

07 Agosto – Oslo, NO @ Oya Festival

09-11 Agosto – Helsinki, FI @ Flow Festival

16 Agosto – Glasgow, UK @ Glasgow Summer Sessions

23 Agosto – Paris, FR @ Rock en Seine