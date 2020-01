Trent Reznor: “non mi sono dimenticato dei Nine Inch Nails”.

Anche se costantemente impegnato al fianco del producer inglese Atticus Ross, con il quale ha composto svariate soundtrack, su tutti per il film The Social Network per il quale hanno vinto l’Academy Award for Best Original Score (ma ricordiamo tanti altri lungometraggi come Wavews, Mid90s, Gone Girl, The Girl with the Dragon Tattoo …); Trent Reznor ha recentemente informato i media e i fans di “non essersi dimenticato dei Nine Inch Nails“. Nel 2020 Reznor sarà ancora protagonista al cinema con le O.S.T. di Soul del regista Pete Docter e di Mank del regista David Fincher, ma ha dichiarato che in programma c’è anche un nuovo album e un nuovo tour per la sua band. Il seguito di Bad Witch uscito nel 2018, capitolo ultimo della trilogia di ep iniziata nel 2016 con Not The Actual Events e proseguita nel 2017 con Add Violence; permetterà alla band statunitense di intraprendere un lungo tour e questa volta anche l’Europa potrebbe essere inclusa nel giro dato che lo scorso anno, con i live del Cold and Black and Infinite Tour, avevano girato solo gli Stati Uniti.

Di seguito potete ascoltare Life On Mars di Davide Bowie rifatta da Ross/Reznor le HBO Series dal titolo Watchmen.

