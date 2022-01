Röyksopp: misterioso audio-video pre annuncia nuova musica.

I Röyksopp hanno condiviso un video per la loro nuova canzone “(Nothing But) Ashes…” Di seguito trovate il video.

Nel clip, una figura mascherata cammina attraverso una foresta di notte prima di trovare un oggetto di metallo per terra.

Il video lacia intendere che presto altro materiale arriverà. Intanto questo di oggi non è altro che il primo nuova materiale inedito del duo norvegese dal 2020.

L’ultimo LP in studio di Torbjørn Brundtland e Svein Berge è stato The Inevitable End del 2014. Poi hanno dichiarato che sarebbe stato il loro ultimo album in uscita. Mentre nel 2019 hanno annunciato una serie di B-sides e tracce inedite chiamate Lost Tapes; i singoli venivano periodicamente aggiunti alle playlist su Spotify e YouTube. I primi 10 dei 15 brani sono stati rilasciati su formati fisici nel 2021.

https://royksopp.com/

https://www.facebook.com/Royksopp/