Non sempre dai talent esce spazzatura! Sarà un pregiudizio ma per chi è cresciuto con il concetto estremo di indipendenza, e un approccio punk, è difficile accettare il sistema music – tv che attualmente vige ovunque.

Ira Green è una cantante napoletana passata per questo quel di ambiente e con ottime doti vocali ha trovato il suo percorso senza fossilizzarsi sulla banalità di quel target. La rocker partenopea, infatti, si esprime con un grintoso hard rock, cosa che si può permettere grazie alla versatilità della sua voce in grado di realizzare ottimi acuti.

I dieci brani in questione sono centrati su ballate hard-pop accattivanti e avvolgenti, con chitarre che in più occasioni sconfinano nel metal o nel hard-grunge. Tuttavia la vena melodica resta prevalente anche quando si avvicina alle sonorità degli Alice In Chains. Un ottimo esordio che speriamo sarà in grado di risvegliare gli ardori metal in Italia.

autore: Vittorio Lannutti