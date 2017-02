I Booka Shade ritornano con un nuovo album che sarà intitolato “Galvany Street”.

Il duo di Francoforte sul Meno formato da Arno Kammermeier e Walter Merziger verso il termine dello scorso 2016 ha celebrato i dieci anni di quello che è stato certamente il loro lavoro più popolare, vale a dire “Movements“, con una riedizione deluxe dell’album che in effetti è stato senza dubbio, tra i memorabili di quel lontano 2006 ma ciò significa anche che stiamo parlando di una fase o stagione techno/house, sempre piacevole da ricordare, ma ormai abbondantemente superata.

La coppia, infatti, vedendo chiuso un ciclo della propria carriera ha deciso di cambiare rotta, orientando le bussole verso una forma pop con riferimenti new wave e che richiama anche un pò alle sue origini, ai tempi della vecchia band Planet Claire – nome tra l’altro abbastanza emblematico…

“Galvany Street” sarà pubblicato il 7 aprile attraverso il marchio di appartenenza agli stessi Booka Shade, la Blaufield Music. Nel disco si nota la forte presenza del cantante Craig Walker, ex membro degli Archive, oltre alle featuring con l’australiano Yates, Daniel Spencer, Urður Hákonardóttir dei GusGus e infine si parla anche di un contributo in fase di realizzazione della traccia ‘All Falls Down’ da parte di Fritz Hilpert dei Kraftwerk.

Autore: Luigi Ferrara

“Galvany Street” – Tracklist

01. Digging A Hole feat. Craig Walker

02. Numb The Pain feat. Craig Walker

03. Magnolia

04. Broken Skin feat. Daniel Spencer

05. Peak feat. Yates

06. Babylon feat. Craig Walker & Urdur

07. Eyes Open feat. Craig Walker

08. Loneliest Boy feat. Craig Walker

09. All Falls Down feat. Craig Walker

10. All Of This And Nothing feat. Craig Walker