Il tanto annunciato primo estratto del nuovo album del trio inglese è diventato realtà. In basso trovate l’audio di Where’s the Revolution, singolo apripista di Spirit, il 14° lavoro in studio dei Depeche Mode, in uscita il 17 Marzo via Columbia Records.

Prodotto da James Ford dei Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys), il disco sarà distribuito in formato standard e deluxe. In quest’ultimo vi saranno cinque remix in più ed un esclusivo libretto di 28 pagine, curato dal loro fotografo, videomaker e stage designer di fiducia, Anton Corbijn.

Vi ricordiamo che la band britannica sarà dal vivo in Italia per le seguenti date:

25/6 Stadio Olimpico, Roma

27/6 Stadio San Siro, Milano

29/6 Stadio Dall’Ara, Bologna

La tracklist:

Going Backwards

Where’s the Revolution

The Worst Crime

Scum

You Move

Cover Me

Eternal

Poison Heart

So Much Love

Poorman

No More (This is the Last Time)

Fail

Deluxe edition

1 Cover Me (Alt Out)

2 Scum (Frenetic Mix)

3 Poison Heart (Tripped Mix)

4 Fail (Cinematic Cut)

5 So Much Love (Machine Mix)

http://www.depechemode.com/

https://www.facebook.com/depechemode