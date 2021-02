Lisa Gerrard e Jules Maxwell dei Dead Can Dance pubblicheranno nuovo materiale.

Lisa Gerrard e Jules Maxwell dei Dead Can Dance hanno firmato un nuovo contratto discografico con l’ Atlantic Curve label di Londra , parte della prestigioso gruppo Schubert Music Europe. Contestualmente il duo ha annunciato il nuovo album dal titolo ‘Burn‘ album che è prodotto da James Chapman ed vedrà la luce il prossimo 7 maggio.

“Non riesco a credere che siano passati quasi sei anni da quando Lisa e io abbiamo iniziato a lavorare su questo album nel suo studio in Australia“, racconta Maxwell. “È stato un viaggio stimolante per me. Senza l’incoraggiamento e la spinta creativa di Daryl Bamonte, questo disco non si sarebbe mai sviluppato come è successo e sono entusiasta che venga finalmente pubblicato su Atlantic Curve”.

Gerrard e Maxwell hanno iniziato a lavorare a questo album nel 2015 in Australia mentre scrivevano le canzoni per “The Mystery Of The Bulgarian Voices (Le Mystère des Voix Bulgares)”.

Lisa Gerrard aggiunge: “È con grande piacere che condivido questa collaborazione con Jules Maxwell. Jules e io abbiamo iniziato il nostro viaggio creativo con Dead Can Dance. Ci siamo resi conto che potevamo connetterci attraverso l’improvvisazione e che l’esplorazione musicale continua ad evolversi con questo lavoro attuale“.

https://julesmaxwell.com/

https://www.lisagerrard.com/