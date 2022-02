Animal Collective, ascolta i singoli tratti dall’imminente nuovo album.

Gli Animal Collective sono tornati con un’altra nuova traccia da Time Skiffs, che uscirà il 4 febbraio tramite Domino . Dopo “Walker” e “Prester John”, il nuovo singolo “Strung With Everything” arriva con un nuovo video diretto dalla sorella di Avey Tare, Abby Portner. Per l’experimental pop band americana sarà l’undicesimo album in studio.

https://www.myanimalhome.net/

https://www.facebook.com/anmlcollective

https://anmlcollectve.bandcamp.com/album/time-skiffs