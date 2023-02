S’intitola Mythologies il solo album di Thomas Bangalter dei Daft Punk.

S’intitola Mythologies il nuovo album di Thomas Bangalter dei Daft Punk.

La sua nuova opera orchestrale da solista uscirà il prossimo 7 aprile via Erato/Warner Classics. Bangalter oltre al successo globale avuto in duo è dal 1995 che realizza e pubblica da solista, dividendosi tra colonne sonore per film e mini album sperimentali. Senza dimenticare l’esperienze french house in duo anche con Dj Falcon con lo pseudonimo Together o in trio con Alan Braxe e Benjamin Diamond con lo pseudonimo di Stardust.

Nel 2021 a Bangalter è stata commissionata l’opera per la composizione della colonna sonora del balletto del coreografo Angelin Preljocaj. Presentato come una produzione sui “miti fondatori che danno forma all’immaginario collettivo”, è stato presentato in anteprima dall’Opéra National de Bordeaux e dal Ballet Preljocaj nel 2022.

Mythologies è una colonna sonora di 90 minuti in cui Bangalter reinventa il suo stile compositivo senza attingere dalla musica elettronica, ma piuttosto “alla forza tradizionale su larga scala di una sinfonia e, come tale, abbraccia la storia della musica da balletto orchestrale”.

Nel 2018, Bangalter ha contribuito alla colonna sonora di Climax di Gaspar Noé. Nel 2021, lui e Guy-Manuel de Homem-Christo, suo compagno di band nei Daft Punk, hanno annunciato che si sarebbero formalmente sciolti come band. Tuttavia, da allora hanno lanciato una ristampa in vinile deluxe di Homework, così come gli storyboard del loro iconico video musicale del 1997 per “Around the World”.

https://www.facebook.com/thomasbangalterofficial

Mythologies tracklist:

01 Premiers Mouvements

02 Le Catch

03 Thalestris

04 Les Gémeaux I

05 Les Amazones

06 L’Arrivée d’Alexandre

07 Treize Nuits

08 Danae

09 Zeus

10 L’Accouchement

11 Les Gorgones

12 Renaissances

13 Le Minotaure

14 Eden

15 Arès

16 Aphrodite

17 Les Naïades

18 Pas de Deux

19 Circonvolutions

20 Les Gémeaux II

21 Icare

22 Danse Funèbre

23 La Guerre