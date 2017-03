Il trio americano, lo scorso anno, si è rintanato in studio di registrazione in compagnia del produttore John Congleton (St. Vincent, Swans, Explosions in the Sky), ponendo le basi per quello che è diventato il 5° album della loro carriera.

Il disco ha come titolo The Far Field e sarà edito il 7 Aprile dalla 4AD. Tra gli ospiti in esso presenti, figura anche Debbie Harry dei Blondie.

Singolo apripista del nuovo lavoro dei Future Island è il brano Ran di cui è appena comparso in rete il relativo video. Buona visione.

La tracklist:

1 Aladdin

2 Time on Her Side

3 Ran

4 Beauty of the Road

5 Cave

6 Through the Roses

7 North Star

8 Ancient Water

9 Candles

10 Day Glow Fire

11 Shadows

12 Black Rose

http://www.future-islands.com/

https://www.facebook.com/FutureIslandsMusic/