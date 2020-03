ADULT. – Ad aprile l’ottavo album del duo di Detroit

-

Nuovo album per il duo Nicola Kuperus / Adam Lee Miller, meglio conosciuto come ADULT.

La coppia di Detroit torna a due anni di distanza dal precedente “This Behavior” (2018). Per questa nuova produzione Kuperus e Miller si sono “ritirati” in una sorta di scantinato senza finestre e che hanno pure dipinto di nero nel tentativo di annullare totalmente i loro sensi.

Il duo naturalmente ha continuato sulla propria rotta orientata verso un synth-pop, electroclash, punk-wave e da queste radici è stato generato “Perception is/as/of Deception“, l’ottavo album in carriera.

La nuova release sarà pubblicata attraverso l’etichetta indipendente di Los Angeles Dais Records, così come per “This Behavior“, la data di rilascio è fissata per il prossimo 10 aprile.

In rete è stato diffuso come anteprima il video del quarto brano della tracklist ‘Why Always Why’.

www.daisrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

ADULT. – “Perception is/as/of Deception” – Tracklist

01. We Look Between Each Other

02. Second Nature

03. Don’t Reduce Me

04. Why Always Why

05. Total Total Damage

06. Have I Started At The End

07. Controlled By

08. Reconstruct the Construct

09. Untroubled Mind