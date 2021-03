Real Estate, nuovo Ep su Domino rec. Ascolta il singolo!

La band guidata da Martin Courtney ha annunciato la pubblicazione di Half a Human EP per la label Domino, una raccolta di sei nuove canzoni nate già durante le sessioni per il loro album del 2020 The Main Thing. Per la band del New Jersey le tracce hanno preso vita quando il cantante e chitarrista Martin Courtney, il bassista e cantante Alex Bleeker, il tastierista Matt Kallman e il chitarrista Julian Lynch hanno iniziato a scambiarsi il materiale da remoto durante la pandemia.

“La vita continua a cambiare e ulteriori responsabilità e stress continuano ma la band è ancora qui” – dichiara Courtney -. “Quando scrivevo molte di queste canzoni, mi sentivo sciocco ma sono rimasto al mio posto, nel mio ruolo. Questo è ciò in cui siamo bravi ed è ciò che amiamo fare e vogliamo continuare a fare. Non voglio fare nient’altro”.

https://www.realestatetheband.com/

https://www.facebook.com/realestateband

Half a Human tracklisting:

1. Desire Path

2. Half a Human

3. Soon

4. D+

5. In the Garden

6. Ribbon