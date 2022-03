Jon Spencer torna con gli HITmakers e ad aprile pubblica un nuovo album.

Jon Spencer, che con la Blues Explosion, oramai ferma da sette anni, è diventato l’icona del rock garage mondiale. Il tenebroso Jon quattro anni fa pubblicò il suo ultimo album da solista nel mentre ha iniziato un nuovo percorso artistico con al fianco gli HITmakers ed annuncia un nuovo album.

La benemerita In The Red Recordings pubblicherà il primo aprile l’album “Spencer Gets It Lit!” l’album prodotto dallo stesso Spencer con Bill Skibbe al Key Club Recording Co., e il mastering Dave Gardner.

Oltre a Spencer gli HITmakers sono formati dal batterista Mr. Sord, Bob Bert alle percussioni ricavate da materiale di risulta, e Sam Coomes alla voce, organo e synth.

Di seguito puoi ascoltare il singolo “Junk Man”.

https://jonspencerthehitmakers.bandcamp.com/album/spencer-gets-it-lit

La tracklist: 1. Junk Man 2. Get It Right Now 3. Death Ray 4. The Worst Facts 5. Primary Baby 6. Worm Town 7. Bruise 8. Layabout Track 9. Push Comes To Shove 10. My Hit Parade 11. Rotting Money 12. Strike 3 13. Get Up & Do It 14. Germ Vs. Jerk (CD only) 15. The Devil’s Ice Age (CD only)