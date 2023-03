You.Guru – Untouchable (Antena Krzyku)

Registrato live in tre giorni, il secondo lavoro di questo trio polacco è carico di energia. La sensazione che suscita l’ascolto di “Untouchable” è proprio quello di stare ad un concerto dove ci si lascia trasportare da queste sonorità che miscelano momenti psichedelici, loop trance, pulsazioni funky, energia rock ed imprevedibilità jazz. Se in “Wild Telescope” evocano in alcuni frangenti i Battles, in “Direct Commotion” l’intro pulsante quasi techno, lascia poi spazio ad un funk-prog che si evolve verso il post-rock. Più catchy è sicuramente “Untouchably Smooth Skin” sosopesa tra jazz, elettronica, funky e pop, mentre “Quick feeling” ha il sapore di una ballata post-punk e la lunga “Taxi Galaxy” ha l’ambivalenza di essere frizzante e profonda. Questa varietà di sonorità e di rimandi sono il risultato di un’improvvisazione congiunta e di un’ottima intesa tra i tre musicisti.

http://www.youguru.pl/

https://www.facebook.com/you.Guru.band

autore: Vittorio Lannutti