Pere Ubu: diciannovesimo album su Cherry Red records.

I Pere Ubu pubblicheranno Trouble On Big Beat Street, il loro 19° album, il 26 maggio su Cherry Red e prodotto e mixato dallo storico frontman David Thomas.

“53 anni fa ho letto di Song Cycle di Van Dyke Parks”, dice David Thomas. “Non ho capito cosa ho letto, ma mi ha cambiato. Anni dopo ho ascoltato l’album. Questa, finalmente, è la mia risposta all’ascolto di quell’album. Molto tempo fa ho capito che una canzone diventa la migliore quando la suoni per la prima volta e le nuove tracce sono state suonate dalla band una volta, così come sono state registrate.”

Nessun estratto dall’album è disponibile in pre ascolto ma la storica band di Cleveland ha annucniato il The Crocodile Tour che per ora consta di tre tappe: Le Poisson Rouge di New York il 19 giugno, con Faust e parte del 15° anniversario di LPR, e Lodge Room di Los Angeles il 22 giugno. Mentre il 2 giugno si esibiranno al RichMix di Londra all’inizio di giugno.

http://www.ubuprojex.com/

https://www.facebook.com/official.ubu

Trouble On Big Beat Street tracklist:

Side One

1 Love Is Like Gravity

2 Moss Covered Boondoggle

3 Crocodile Smile

4 Movie In My Head

5 Nyah Nyah Nyah

Side Two

1 Worried Man Blues

2 Let’s Pretend

3 Satan’s Hamster

4 Crazy Horses

5 Uh Oh